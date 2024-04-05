Эксперт Журавлев рассказал о важности сохранения профсоюзов

Эксперт пояснил, что современные высшие учреждения ориентированы на родителей. Они готовы предложить обучение, после которого выпускники станут менеджерами, юристами или дипломатами. На самом деле в таком количестве специалистов Россия не нуждается. Молодые люди получают образование, а трудоустроиться по специальности не могут.

Профсоюзы же более осведомлены в реальной обстановке на рынке труда. Они знают, каких специалистов не хватает.

«Профсоюзы играют в этом вопросе огромную роль. Они, опираясь на местные профессиональные комитеты, могут точно сказать, каких именно специалистов не хватает нашим предприятиям. Владимир Путин полагает, что профсоюзы создадут систему учета потребностей и через органы власти будут транслировать это учебным заведениям», — рассказал в интервью «Ридусу» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев..

Эксперт напомнил о взаимосвязи между высоким уровнем жизни каждого гражданина РФ и благополучием экономики. Компании могут производить много различных предметов. Если у россиян не будет денег их покупать, то рассчитывать на прибыль нет смысла. Продавать предметы за границу также нерационально. У каждой страны есть свои предприятия.

«Поэтому профсоюзы, на мой взгляд, обязаны сосредоточиться на выбивании из работодателей повышения зарплат. И очень хорошо, что государство, судя по словам Владимира Путина, готово их в этом поддерживать», — подчеркнул Дмитрий Журавлев.

Ранее мы сообщали, что в Финляндии профсоюзы провели митинг против запрета забастовок.