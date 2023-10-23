Эксперты: Для достижения богатства надо отказаться от пяти привычек

Привычки могут быть как положительными, так и негативными. Для достижения богатства можно вырабатывать определенный набор привычки, которые помогут помочь изменить финансовое положение, сообщает vostokmedia.com .

Первая привычка – это при выборе любого товара ориентироваться на его стоимость. Это увеличивает риск приобрести некачественную продукцию, которая не будет служить долго. Человеку снова придется тратить деньги на новый товар.

Вторая привычка – отказывать себе в реализации из-за нехватки средств. Чтобы увеличить собственный капитал, необходимо быть не только здоровым, но и иметь определенные знания и умения. Важно уметь инвестировать в себя.

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Третья привычка – покупать вещи из-за скидок. Если человек старается сэкономить с любым материальным достатком – то это нормально. Как только желание попасть на распродажу переходит в единственное желание, стоит понять о существовании проблемы.

Четвертая привычка – неумение обращаться с бюджетом. Можно строго следить за каждой копейкой и во всем отказывать себе. Со временем привычка выработает скупость. Можно же тратить, не задумываясь о последствиях, – это тоже плохо. Высокий риск быстро обанкротиться. Важно уметь находить баланс.

Пятая привычка – бояться рисковать. Инвестирование всегда связано с возможностью потерей средств. Разбогатеть не выйдет, если постоянно бояться выходить из зоны комфорта.

Отказавшись от каждой из привычек, можно существенно улучшить финансовое положение.