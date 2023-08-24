Эксперты: Гибель Евгения Пригожина сыграет на руку врагам России

Военный эксперт Антон Щепетнов высказал мнение, что гибель бизнесмена Евгения Пригожина негативно отразится на военной среде, сообщает novostivolgograda.ru . Эксперт Дмитрий Фетисов уверен, что Пригожин сможет напомнить о себе, даже если действительно погиб.

«То, что это дестабилизирующие факторы, и такое удручающее во внутреннем сегменте событие — это факт. То, что это произведет удручающее впечатление вообще на военную среду в широком смысле — это факт. То, что у врагов России праздник до небес у всех: у хохлов, у американцев, у французов в Африке — это факт», – заявил военный эксперт Антон Щепетнов

Эксперт Антон Щепетнов назвал Евгения Пригожина сложной фигурой. Анализировать, кому была выгодна его смерть, сложно. Во-первых, он имел отношение к военным действиям. ЧВК «Вагнер» принимали участие в международных военных кампаниях. Во-вторых, Евгений Пригожин – это успешный бизнесмен, который в данном направлении мог иметь много конкурентов. В-третьих, Пригожин создал престижное медиапространство. Он умел пиарить любую тему, придавая событию особую экспрессивность.

Эксперт Антон Щепетнов отметил, что лично он не одобрял воспитательные меры, которые практиковали среди бойцов ЧВК «Вагнер». При этом, эксперт не может отрицать их эффективность.

«В фильме «Лучшие в аду» Пригожин уделил особое внимание идеологическим смыслам, лично работал над сценарием вместе с моим земляком (ныне тоже покойным) Алексеем Нагиным, обозначил не только идеологические принципы ЧВК «Вагнер», но и всей своей деятельности», - рассказывает политолог Дмитрий Фетисов

Политолог Дмитрий Фетисов уверен, что Евгений Пригожин был готов к смерти, учитывая то, чем он занимался. Он не скрывал особого отношения к жизни и смерти. Вероятно, скоро появятся какие-либо особые документы или компрометирующие видео, которые Пригожин подготовил на случай своей смерти.