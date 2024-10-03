Эксперты и горожане раскритиковали реконструкцию гостевой улицы Ленина в Тюмени

Тюменский урбанист Никита Мельников считает улицу одной из самых несуразных из-за контраста. Так, напротив храма может появиться реклама киберспортивного клуба. Среди старинных зданий вырастает современная постройка с панорамными окнами.

«Какая тут гостевая улица, когда дальше огромный бизнес-центр и куча странного уличного ритейла. Никакого единого стиля, вся история запрятана за бетоном, клубами и ритейлом», — отметил в разговоре с «Нашим городом» урбанист.

Инженер-строитель Роман Мальков солидарен с мнением эксперта. Он считает, что в первую очередь необходимо решить вопрос с хрущевками. Они совершенно не вписываются в стиль, хотя определить вообще какую-ту тематику улицы сложно. О сносе домов не может быть и речи, но было бы правильным отреставрировать фасады. Маркетолог Ангелина Сотина обратила внимание, что туристический город так и не смог выработать собственную отличительную концепцию.

Реставрация проходит в два этапа. Первый завершен. Горожане прошлись по улице и остались недовольны увиденным.

«Зачем делали реконструкцию? Пробок стало только больше», — возмутились горожане.

Архитектор-проектировщик Давид Журавлев поддержал местных жителей. Он отметил, что вдоль оживленной дороги на улице расположены детские площадки и зоны отдыха. Важно выбирать, что для города приоритетнее. Пока шли ремонтные работы, горожане испытывали сложности с передвижением по Тюмени. Транспортная и пешая доступность заметно пострадали.

«Сейчас там и автомобилистам неудобно, и погулять некомфортно, и сохранение истории — вопрос сомнительный. Получается улица для никого», — отметил специалист в разговоре с «Нашим городом».

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