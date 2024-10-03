В России открыли первый сквер в честь новых регионов «Мы вместе!»

В Волгограде в честь новых регионов открыли первый в России сквер, сообщил novostivolgograda.ru.

Торжественное открытие сквера прошло 30 сентября. В этот день жители новых регионов, за исключением крымчан, праздновали возвращение в Россию. В сквере «Мы вместе!» уютно расположились детские площадки, где родители могут весело провести время со своими чадами. Для горожан постарше открыли площадку для занятий воркаутом и уличные тренажеры.

На территории сквера расположены шесть арт-объектов, каждый из которых посвящен одному из новых регионов. Донбасс всегда славился добычей угля, поэтому теперь в центре Волгограда появился скалодром «Луганский уголь». Пергола в форме «Мирного атома» символизирует Запорожье. Донецк известен миру как город роз. Символично, что в сквере появилась клумба именно с этими цветами. Не забыли и о других регионах.

«Установили копию башни Шухова из Херсона и крытую колоннаду с качелями в форме Графской пристани в Севастополе. А одну из пешеходных дорожек теперь обрамляют пролеты Крымского моста — символа полуострова», — сообщил корреспондент «НовостиВолгограда.ру».

В центре внимания — арт-объект с надписью «Мы вместе!», украшенный ладошками. В сквере много дорожек, скамеек и урн. По всей территории проведено освещение. Парковочная зона оснащена большим количеством свободных мест.

В день второй годовщины присоединения ДНР к России жители рассказали корреспонденту «Подмосковье сегодня», не жалеют ли о сделанном выборе.