Эксперты: Инициативы Минфина закончатся тем, что ипотеку смогут оформить только богатые

Эксперты предполагают, что скоро цены на жилье немного снизятся, но позволить оформить ипотеку смогут только богатые люди. Для среднестатистического гражданина эта функция станет недоступной, сообщает newizv.ru .

Такой сценарий может превратиться в реальность, если банки решать поднять первоначальный взнос. В настоящее время финансовые проблемы испытывают многие россияне. Не все могут оплачивать уже оформленную ипотеку.

«У нас на сегодня 9 миллионов людей не могут выплатить кредиты по ипотеке, это колоссальные цифры. При этом каждый пятый заемщик — банкрот. Уровень инфляции очень высокий, она опережает уровень доходов. Минфин в этих условиях принял единственное правильное решение — остановить раздачу ипотеки.», - сообщил «НИ» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Минфин планирует также запретить оформлять одновременно несколько льготных кредитов. Кроме того, будут внесены изменения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика. Эксперты уверены, что обычный гражданин уже не позволит себе оформить ипотеку.

«Вопрос на повестке дня — на сколько упадет спрос. Треть от стоимости квартиры — много ли людей обладают такими деньгами? Мы сейчас очень рассчитываем на рынок ИЖС, который по объемам ввода давно сравнялся с рынком строящихся квартир. Речь идет об индустриальном домостроении, когда использовать при строительстве можно будет только типовые проекты готовых домокомплектов, размещённые в реестре Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя.», - заявил «НИ» Константин Пороцкий, председатель комитета Российского союза строителей по малоэтажному жилищному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма».

Рынок недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга станет доступным исключительно для финансовой элиты. Таким мнением поделился генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе. С таким предположением согласны и другие эксперты. Так, риелтор Елена Снигир считает, что за шесть миллионов рублей будет стоить небольшая студия на окраине городов-миллионников.