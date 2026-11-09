«Огромная утрата»: Харатьян прокомментировал смерть Федосеевой-Шукшиной

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В беседе с ТАСС он заявил , что уход актрисы стал тяжелой потерей для российского кинематографа и для зрителей.

По словам Харатьяна, он был лично знаком с Лидией Николаевной, работал вместе с ней и поддерживал общение на протяжении многих лет.

«Замечательный человек, прекрасная женщина, большая артистка. Конечно, это огромная утрата для всех нас», — сказал он.

Артист выразил соболезнования ее родным, близким и поклонникам. Харатьян подчеркнул, что память о ней останется в сердцах тех, кто знал ее лично и любил ее работы на экране.

Федосеева-Шукшина скончалась вечером 6 ноября в Москве на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В середине октября артистку госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья, но спасти ее не удалось.

Ранее о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной высказался Бари Алибасов.