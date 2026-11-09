«Бактерий может не быть»: гастроэнтеролог Пехотина раскрыла неожиданный секрет квашеной капусты

Квашеную капусту принято считать недорогим источником витаминов и полезных бактерий. Однако далеко не каждая банка с этим продуктом содержит живые микроорганизмы. Какую пользу на самом деле приносит привычная закуска и почему даже с ней важно соблюдать меру, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

Главная особенность квашеной капусты заключается не только в витаминах, но и в способе приготовления. При естественном брожении в продукте развиваются молочнокислые бактерии, которые участвуют в ферментации. Они могут поддерживать баланс кишечной микрофлоры, объяснила Пехотина.

Однако здесь скрывается нюанс, о котором покупатели часто не задумываются. Некоторые производители подвергают готовый продукт пастеризации, чтобы увеличить срок хранения.

«Не всякая квашеная капуста содержит живые культуры — после пастеризации они могут погибать», — предупредила гастроэнтеролог.

Поэтому тем, кто хочет получить продукт именно с живыми микроорганизмами, стоит обращать внимание на маркировку. Надписи «непастеризованная» или «с живыми культурами» информативнее, чем просто слово «квашеная». При этом наличие живых бактерий еще не означает, что капуста обладает доказанным лечебным действием или способна заменить аптечные пробиотические препараты.

«Квашеная капуста содержит пищевые волокна, которые поддерживают регулярную работу кишечника и служат питательной средой для полезной микробиоты», — отметила врач.

Кроме того, в капусте сохраняется некоторое количество витамина С, присутствуют витамин К и минеральные вещества. Тем не менее, считать ее полноценной заменой витаминных препаратов при подтвержденном дефиците нельзя.

Есть у продукта и обратная сторона — высокое содержание соли. Особенно внимательно относиться к количеству квашеной капусты в рационе следует людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек. Не стоит увлекаться закуской и при проблемах с пищеварением. Большие порции способны вызвать вздутие, а при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта — усилить неприятные симптомы.