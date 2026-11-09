Подушка не виновата: когда нужно вызывать скорую при боли в шее после сна

Проснуться утром и обнаружить, что голову невозможно повернуть без боли, — неприятное начало дня. Часто виноваты неудобная подушка или неудачная поза во время сна, однако иногда за привычной скованностью скрываются проблемы с позвоночником и нервной системой. Как отличить обычное перенапряжение мышц от тревожных симптомов и в каких случаях нельзя откладывать визит к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-невролог Елена Титова.

Одна из распространенных причин утреннего дискомфорта — неправильное положение головы во время сна.

«Если подушка слишком высокая или низкая, а голова во время сна сильно наклонена или повернута, мышцы шеи испытывают дополнительную нагрузку», — объяснила Титова.

В результате после пробуждения человек может ощущать скованность, болезненность и трудности при поворотах головы. Обычно неприятные ощущения сосредоточены непосредственно в области шеи и постепенно ослабевают в течение дня. Иногда дискомфорт сохраняется еще несколько дней.

Однако если неприятные ощущения регулярно возвращаются, усиливаются или долго не проходят, списывать все на неудобное спальное место не стоит. Особенно важно обратить внимание на дополнительные симптомы.

«К ним относятся боль, отдающая в плечо или руку; онемение, покалывание или слабость в конечностях; выраженное ограничение движений», — перечислила невролог.

Также насторожить должны головокружение, нарушения координации, повышение температуры и сильная головная боль. Такие проявления требуют медицинской оценки, поскольку могут указывать на проблемы, не связанные с обычным перенапряжением мышц. При внезапном появлении слабости в конечностях, нарушении речи или координации необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Для профилактики утренних болей важно подобрать подушку, которая поддерживает естественное положение шеи. Голова не должна заметно запрокидываться назад или наклоняться вперед во время сна. Не менее важно следить за положением тела и не проводить всю ночь с сильно повернутой головой.

Если шея уже болит, не стоит пытаться самостоятельно вправлять ее, резко вращать головой или выполнять движения через боль. При повторяющихся и усиливающихся симптомах лучше обратиться к неврологу.