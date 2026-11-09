Новый род войск и независимая связь: что задумал Киев

Верховная рада Украины приняла законопроект о создании нового рода войск — Космических сил ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».

Законопроект № 13255 предполагает запуск разведывательных спутников и создание независимой спутниковой связи. Главная цель — меньше зависеть от партнеров. В сентябре 2025 года о планах создать Космические силы уже сообщала «Судебно-юридическая газета». Тогда говорилось, что правовая и организационная база должна быть готова до 31 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что мэр Киева заявил о бездействии властей в вопросе помощи столице.