37-летний сын Дмитрия Нагиева объяснил различия между ним и отцом

Super: сын Дмитрия Нагиева объяснил, почему не хочет привлекать внимание

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летний актер Кирилл Нагиев, сын 59-летнего телеведущего Дмитрия Нагиева, рассказал о том, как по-разному они относятся к внешности, передает Super.

Кирилл участвует в передаче «Прудько среди своих». Он объяснил, что в обычной жизни стремится не привлекать внимания и хочет слиться с толпой. Его отец же, наоборот, всегда выглядит ярко.

«При походе в магазин он должен выглядеть как суперзвезда. Отцу важно, чтобы всегда, где бы он ни был — дома, на съемках, в магазине, — он был в этой своей крутой одежде», — признался Нагиев-младший.

Кирилл подчеркнул, что всегда поддерживает отца и безмерно его уважает.

У Нагиева есть двое сыновей от разных женщин. Старший сын, Кирилл, родился в 1989 году. Его матерью является радиоведущая, журналистка и писательница Алиса Шер (настоящее имя — Алла Селищева).

Также у Нагиева есть младший внебрачный сын Марк. О его существовании артист официально рассказал в 2025 году. По данным СМИ, матерью юноши является Наталия Коваленко.

Ранее Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ.

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