Более 2 млн жителей Московской области вакцинировались от гриппа
В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже свыше 2 млн человек
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье вакцинацию от гриппа с начала кампании прошли уже свыше 2 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Прививка — наиболее надежный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Она уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и осложнений заболевания», — напомнил он.
Пройти вакцинацию можно в поликлинике, мобильном комплексе, на предприятии по месту работы или в образовательных учреждениях.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.