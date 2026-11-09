Более 2 млн жителей Московской области вакцинировались от гриппа

В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже свыше 2 млн человек

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье вакцинацию от гриппа с начала кампании прошли уже свыше 2 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Прививка — наиболее надежный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Она уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и осложнений заболевания», — напомнил он.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, мобильном комплексе, на предприятии по месту работы или в образовательных учреждениях.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.

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