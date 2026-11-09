В Московской области восстановили освещение на региональных дорогах

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники Мосавтодора выявили проблемные участки линий наружного освещения в ряде округов, они провели работы по восстановлению освещения на региональных дорогах в 14 округах как в городской черте, так и вблизи малых населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Балашихе в микрорайоне Саввино на улице Пригородной и в деревне Черное на улице Тополиной, в Пушкинском в микрорайоне Новой Деревни на улице Центральной и в селе Тарасовка, в Сергиево-Посадском вблизи деревни Новинки, в Подольске на улице Симферопольской, в микрорайоне Климовск на улице Ленина, в микрорайоне Львовский на улице Московской, в Серпухове в деревне Борисово на Борисовском шоссе и в деревне Судимля, в Ступино в селе Ситне-Щелканово на улице Московской и в селе Шугарово на улице Шоссейной.

Кроме того, специалисты восстановили линии наружного освещения в Раменском в селе Быково на Жуковском шоссе, в Мытищах в деревне Шолохово на Старом Дмитровском шоссе, в Химках на Шереметьевском шоссе, в Королеве на улице Исаева, в Луховицах на улице Пушкина, в Солнечногорске на улице Набережной и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.