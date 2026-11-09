В Московской области начали тестировать новый мусоровоз
Испытания нового мусоровоза стартовали в Химках
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Подмосковная компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» начала тестировать новый мусоровоз Мценского завода «КОММАШ». Испытания проводятся в Химках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Технику вывели на реальные маршруты вывоза ТКО. В ходе испытаний специалисты оценят ходовые качества шасси и работу гидравлического оборудования в условиях плотного трафика и узких придомовых проездов.
Результаты тестирования передадут изготовителю для доработки.
Мощность двигателя машины составляет 198 кВт. Объем кузова — 16 кубометров. Коэффициент уплотнения отходов достигает 7.
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