В Московской области начали тестировать новый мусоровоз

Испытания нового мусоровоза стартовали в Химках

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

Подмосковная компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» начала тестировать новый мусоровоз Мценского завода «КОММАШ». Испытания проводятся в Химках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Технику вывели на реальные маршруты вывоза ТКО. В ходе испытаний специалисты оценят ходовые качества шасси и работу гидравлического оборудования в условиях плотного трафика и узких придомовых проездов.

Результаты тестирования передадут изготовителю для доработки.

Мощность двигателя машины составляет 198 кВт. Объем кузова — 16 кубометров. Коэффициент уплотнения отходов достигает 7.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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