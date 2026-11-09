Скованность и боль: врачи назвали способы облегчить напряжение в суставах зимой

С наступлением холодов люди меньше двигаются, кровоток замедляется, и в суставах появляется скованность. Ортопед Сэмюэль Эшби и ревматолог Марико Ишимори дали советы, как облегчить боль. Об этом сообщает Independent.

По словам Эшби, особенно подвержены скованности люди с артритом. Чтобы избежать болевых ощущений, он посоветовал полчаса в день заниматься йогой или силовыми тренировками. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим. Это помогает организму вырабатывать синовиальную жидкость и поддерживать ее уровень.

Ишимори для профилактики боли предложила носить одежду по погоде. Тепло улучшает кровообращение и расслабляет напряженные мышцы. Она советует надевать шапки, перчатки и шарфы, а также использовать электрогрелку или электрическое одеяло, чтобы не замерзнуть во время сна.

Если ничего из этого не помогает, врачи рекомендуют обратиться к терапевту для назначения лечения.

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