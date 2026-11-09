Волоколамские аграрии заготовили более 73 тысяч тонн сена и сенажа

Сельхозпредприятия Волоколамского округа подготовили для животноводства более 73 тысяч тонн сена и сенажа. Заготовленных запасов хватит, чтобы обеспечить хозяйства кормами на весь зимний период, сообщили в администрации округа.

Под кормовые культуры аграрии отвели 13 099 гектаров многолетних трав. На этих площадях удалось получить 54 817 тонн сенажа и 18 272 тонны сена. Кроме того, хозяйства произвели 50 273 тонны силоса.



В пересчете на одну условную голову скота общий объем грубых и сочных кормов достиг 35,6 центнера кормовых единиц. Это заметно выше установленной нормы: расчетная потребность составляет 28,1 центнера.



Заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова отметила, что местные хозяйства не только выполнили план по обеспечению животных кормами, но и сформировали дополнительный резерв. Благодаря этому животноводческие предприятия подходят к зиме с запасом, превышающим необходимый минимум.