Подмосковные мастера НХП могут принять участие в конкурсе «Сделано на Золотом кольце»

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) продлил прием заявок на межрегиональный конкурс «Сделано на Золотом кольце» до 11 ноября 2026 года включительно.

Мероприятие проводится в рамках подготовки к празднованию 60-летия туристского маршрута в 2027 году. Его цель — сохранение традиций народных художественных промыслов и ремесел, поддержка локальных брендов и продвижение продукции, отражающей самобытность территорий маршрута.

К участию приглашаются мастера народных художественных промыслов и ремесел; художники, дизайнеры и творческие мастерские; самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Отбор проходит по пяти номинациям: «Наследие Золотого кольца», «Современное прочтение традиций Золотого кольца», «Туристский сувенир Золотого кольца», «Собери Золотое кольцо» и «Юбилейный сувенир. Золотое кольцо — 60 лет». Участники могут представить как традиционные изделия, так и современные сувениры или специальные разработки к юбилею маршрута.

Участие в конкурсе бесплатное. Победители и лауреаты получат информационную и маркетинговую поддержку, а также возможность представить свою продукцию на выставочных и юбилейных мероприятиях. Подробная информация доступна на сайте конкурса.