Эксперты: К Новому году авто подорожают на 5%, а иномарки станут дефицитом

Эксперты едины во мнении, что в ближайшее время стоит ожидать повышение цен на автомобили, сообщает nashgorod.ru . Также есть риск, что скоро приобрести машину иностранного производителя станет крайне сложно. В качестве альтернативы – только отечественные и китайские модели авто.

Несколько факторов спровоцируют рост цен, уверен автоаналитик Сергей Нестеров. Первый – это введение повышенной ставки утилизационного сбора. Нововведение вступило в силу 1 августа. С этого времени цены поднялись уже на 20%, но это не предел. Второй фактор – это экономический кризис и ослабление позиций рубля. Третий фактор – санкции.

«В ценовом показателе это где-то 50-700 тысяч рублей сверху, в зависимости от объема двигателя. Но это, если говорить о новых авто. Подержанные машины вовсе поднялись в цене на 35-40%», — рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров.

Ввозить автомобили по параллельному импорту теперь невыгодно опять-таки из-за повышенного утилизационного сбора. Государство выделяет субсидии на оплату данного сбора, но только при условии приобретения машины отечественного производства.

«Если вы заметили, то последние пакеты (прим. - санкций) были направлены на страны, которые помогают российским поставщикам обходить ограничения. Если ситуация усугубится, то поток иномарок в страну вовсе может быть перекрыт. А потому значительнее всего будут расти цены на импортные авто, их и сейчас активно раскупают, полагаю, что для дальнейшей продажи», — объяснил «Нашему городу» владелец тюменского дилерского центра.

Тенденция подорожания отечественных транспортных средств также сохранится. Отказаться полностью от комплектующих иностранного производства невозможно. Есть и логистические проблемы из-за санкций.

В Россию привозят много китайских атво. Не исключение и Тюменская область. Автомеханик Сергей Сидоров уверен, что такая тенденция имеет кратковременный характер.

«Китайцы не делают долговечных машин, ей срок службы 3-4 года, а наши люди привыкли к долговечным и качественным машинам, поэтому со временем от Китая откажутся», - считает автомеханик Сергей Сидоров

Эксперты уверены, что уже к концу года авто подорожают еще на 4-5%. Купить импортные машины будет очень сложно. На рынке будут присутствовать китайские и отечественные авто.

О популярности китайских авто говорят многие эксперты. Руководитель Академии СМ. Expert и Авто.ру Дарья Челядинова отметила, что на отечественном рынке появляется большое количество необычных авто из КНР. Прогнозировать, какие именно марки станут самыми популярными, пока рано. Рынок РФ изменится в любом случае. Новые китайские авто постепенно будут продаваться как б\у. Появятся новые запросы от потребителей.