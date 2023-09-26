Китайские авто и спрос на б\у: Эксперт Челядинова рассказала об изменениях на рынке

Руководитель Академии СМ. Expert и Авто.ру Дарья Челядинова рассказала, какие изменения произошли в автобизнесе с момента, когда многие иностранные компании отказались работать на территории РФ, а отечественная экономика видоизменилась, сообщает inkazan.ru .

Дарья Челядинова рассказала, что теперь многие россияне стали отдавать предпочтение б\у автомобилям. Это стало поводом для переквалификации сотрудников, которые продают машины.

«Если говорить о топ-20 самых популярных марок для выкупа с пробегом, то 4 из них — это российские автомобили: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Kalina и Lada Priora. Если говорить о европейских гигантах вроде Mercedes и BMW, то их продолжают завозить в Россию по параллельному импорту, что определяет их стоимость и доступность для рядового пользователя», - отмечает Дарья Челядинова

Спикер также рассказала, что в нынешнем году стремительно растут поставки китайских авто. Бренды Китая предлагают необычные модели. Что именно понравится россиянам, пока прогнозировать рано. Эксперт рассказала, какие модели пользуются спросом в настоящее время.

«Нужно смотреть за динамикой. Сейчас среди китайских марок лучше всего продаются Haval Jolion — 29 тысяч штук, GeelyCoolray — 24 тысячи штук — и Chery Tiggo 7 Pro Max — 24 тысячи», - рассказала руководитель Академии СМ. Expert и Авто.ру Дарья Челядинова

Дарья Челядинова уверена, что люди ездили и будут ездить на собственных автомобилях, поэтому говорить о том, что рынок может «погибнуть», преждевременно. Другое дело, что на рынке все резко меняется. Те китайские новые автомобили, которые завозят в большом количестве, будут становиться б\у. Их будут выставлять на продажу.

Также активно развивается отечественный автопром. Появляются новые модели. Потребителям и продавцам понадобится время, чтобы выявить преимущества и недостатки автомобилей. Но рынок всегда будет активно развиваться, просто в настоящее время происходит определенная перестройка.

Эксперт также ответила на вопрос корреспондента о популярности электроавтомобилей среди россиян.

«Спрос растет, растет и количество зарядных станций в городах. Эти машины медленно, но верно набирают репутацию в России. В какой-то момент они займут достойную нишу», - отметила Дарья Челядинова

Дарья Челядинова назвала ТОП-10 регионов, в которых активно растет спрос на электромобили с пробегом. В рейтинге лидирует Москва и Московская область.