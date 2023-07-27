Эксперты: Качество продуктов питания в России постоянно снижается

«Конкуренция на понижение качества — вопрос интересный. Перевелись на Руси экономические теоретики? (…) Негативный тренд в результате именно конкуренции при прочих неизменных факторах», - считает российский социолог Сергей Белановский

Российский социолог Сергей Белановский считает, что именно конкуренция – главная проблема в России. Процесс влияет на повышение цен, а в условиях частой инфляции производители вынуждены не соблюдать все нормы изготовления или выбирать более дешевое сырье.

«О какой вообще конкуренции идёт речь, рынок продажи продуктов монополизирован несколькими (2-3-4) игроками, пятерочки, магниты, и прочие», - считает аналитик Татьяна Тюжина

Аналитик Валерий Кизилов положительно относится к конкуренции, но отмечает, что чем лучше продукция, тем выше стоимость товаров. Производитель использует качественные продукты, тратит деньги на рекламу и дорожит определенной репутацией. Аналитик Татьяна Тюжина считает, что нет смысла обсуждать конкуренцию, если в России такого явления нет. В советское время на полках прилавок оказывались товары самого лучшего производителя, потому что необходимо было пройти сложный путь от начала изготовления до реализации.

«Конкуренция на понижение качества идет при снижении уровня жизни населения. На высококачественные товары просто не находится спроса», - считает сетевой аналитик Дмитрий Милин

Сетевой аналитик Дмитрий Милин верит в конкуренцию, но уровень жизни россиян постоянно снижается. Изготавливать качественную продукцию сложно, ведь она будет стоить дорого. Эксперт Алекс Бункин считает, что правительство должно работать в двух направлениях: налаживать соотношение цены и качества.