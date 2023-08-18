Эксперты: Казахстан – «мост» для России к Западу, стоит ли его сжигать

Отношения между Казахстаном и Россией накаляются. Все началось с того, что министерство информации и общественного развития Казахстана распорядились заблокировать сайт российского телеканала «Царьград» по обвинению в экстремизме, сообщает newizv.ru .

Российские патриоты начали активно обсуждать новость о блокировке. Закончилось тем, что появились призывы о вмешательстве в действия правительства Казахстана. Кто-то сравнил Казахстан с Украиной, но которая была 25 лет назад. Если не исправить ситуацию, то рано или поздно все произойдет по киевскому сценарию. Эксперты прокомментировали, насколько оправданы опасения российских патриотов и есть ли необходимость усугублять ситуацию.

В настоящее время в Казахстане проживает много россиян. Большой поток людей выехал в сентябре 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию. Местные жители были недовольны тем фактом, обвиняя русских, что они не хотят защищать Родину.

Политолог Илья Гращенков рассказывает, что Казахстан – «мост» для России, чтобы выходить на Запад. Политика Казахстана не отличается от многих других стран, которые в последнее время заявляют о большей самостоятельности и независимости.

«Казахстан — одна из немногих стран, которые являются для России «мостом» на Запад. Именно через Казахстан у нас идет большая часть параллельного импорта. Токаев — компромиссный политик, который хотя и является западно ориентированным, но выступает за экономическое сотрудничество с Россией», считает политолог Илья Гращенков

Политолог Александр Кынев считает, что в Казахстане нет никаких русофобских настроений. Если и сеть отдельные радикалы, то не стоит считать, что так настроен каждый житель. Эксперт считает, что не нао в сложное время искать дополнительных врагов там, где их нет.

«Казахстан очень терпеливая страна, которая хочет, чтобы с ней разговаривали на равных. Каких-то социологических исследований, которые говорят о русофобии в Казахстане, на сегодня нет», - считает политолог Александр Кынев

Эксперт Александр Кынев обвинил «Царьград» в том, что они распространяли некорректный контент, что позволили скандалу выйти на политический уровень.