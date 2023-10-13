Эксперты: На финансовом рынке снова катастрофа из-за падения курса рубля

В пятницу, 13 октября, курс доллара снова повысился. Эксперты оценили, как это отразится на развитии отечественного финансового сектора, сообщает newizv.ru .

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова высказал мнение, что рубль остановил процесс восходящей коррекции. Как только валютные пары снизятся, продолжится развитие коррекции.

Экономист Никита Кричевский поставил под сомнение правдивость данных, которые публикуют эксперты при прогнозе курса рубля. Неизвестно, на основе каких факторов проводят исследования.

«Одни говорят про 80 ₽, другие — про 85-90 ₽, третьи — про 93-95 ₽. Но все едины во мнении, что при прочих равных рубль в следующие полгода или, по крайней мере, месяцы и без введения свежих мер должен был укрепляться. С чего вдруг, если 42% экспортной выручки приходит в рублях, экспортеры и без всяких мер возвращают более 80% выручки, а санкции никто не отменял? И как рубль может укрепиться, когда летом ежемесячный спрос импортеров на валюту был эквивалентен $25 млрд, а приход от экспорта составлял $8 млрд?», - рассказывает эксперт Никита Кричевский

Профессор Игорь Липсиц высказал мнение, что сейчас валютная выручка в 2,2 раза ниже по сравнению с данными 2022 года. Если анализировать данные с недружественными странами, то снижение составляет пятикратные показатели. Причины – спрос на рублевые расчеты и сжатие экспорта.

Таким образом, эксперты уверены, что курс рубля приближенный к отметке 80 – это показатели, которых Россия уже никогда не достигнет. Экономисты отмечают, что валютную выручку будут и дальше продавать, несмотря на указ президента.