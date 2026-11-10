Не нужны аптеки: диетолог Дианова посоветовала доступные продукты от ОРВИ

Крепость иммунитета зависит от сбалансированности рациона, а снизить риск осенних простуд помогут доступные продукты — от тыквы до селедки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на диетолога, гастроэнтеролога Нурию Дианову.

Прежде всего врач посоветовала включить в меню источники витамина А, который защищает слизистые от вирусов. Им богаты печень трески, яйца, морковь и тыква. Укрепить иммунную систему в период простуд помогут также богатые цинком тыквенные семечки и продукты с большим содержанием витамина С — цитрусовые, перец, шиповник, облепиха и клюква.

Не менее полезны для иммунитета продукты с омега-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты делают клеточные стенки менее проницаемыми и сдерживают чрезмерное воспаление. Дианова советует искать омега-3 в печени трески, селедке, скумбрии, сардинах, красной рыбе, грецких орехах и семенах. Достаточно есть рыбу два раза в неделю, два-три грецких ореха ежедневно и порцию селедки раз в неделю, чтобы существенно снизить риск ОРВИ.

Наконец, диетолог призвала чаще есть лук, чеснок, хрен, цитрусовые, имбирь и клюкву. В них содержатся природные антибиотики фитонциды, которые в микродозах полезны для профилактики сезонных простуд.

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