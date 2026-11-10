Криминалист исключил самые обсуждаемые версии смерти Сергея Соседова

Эксперт детально изучил кадры падения телеведущего с лестницы, которые ранее обнародовал в своем эфире Андрей Малахов, и полностью опроверг слухи о насильственной смерти или отравлении. По словам Игнатова, на видео заметно, что Соседов поднимался по пролету с явным трудом — его походка была неуверенной, после чего последовала внезапная остановка и падение. Криминалист подчеркнул, что постороннего вмешательства на записи нет: если бы мужчину толкнули или распылили ему в лицо какое-то вещество, правоохранительные органы незамедлительно возбудили бы уголовное дело.

Комментируя конспирологические версии об отравлении, Игнатов отметил, что судебно-медицинская экспертиза обязательно проверяет все биологические жидкости, а результаты вскрытия расставили бы все точки над i. Кроме того, специалист напомнил, что Сергей Соседов еще несколько лет назад жаловался на частые головные боли и сильные головокружения, из-за чего во время съемок ему иногда приходилось уединяться, чтобы прийти в себя.

Напомним, известный музыкальный критик и телеведущий скончался в сентябре в Нерюнгри, куда приехал в командировку. Находясь в гостинице, он упал с лестницы и получил смертельную травму головы.