Где проходит грань между гениальностью и безумием? Исследование шведских близнецов дало неожиданный ответ

Художественное творчество действительно оказалось связано с более частыми проблемами психического здоровья, однако для научного творчества такой связи не нашли, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование в журнале Molecular Psychiatry. Авторы изучили данные 14 658 близнецов из Швеции, чтобы проверить старую идею о том, что выдающиеся способности часто идут рядом с психическими трудностями.

Участники проходили опросы о творческих и научных достижениях, психическом состоянии и особенностях характера. Также исследователи оценивали способность находить необычные решения сложных задач.

Результаты показали, что люди с более высокой художественной творческой активностью чаще сообщали о проблемах с психическим здоровьем. Для научной деятельности такой закономерности не обнаружили.

Кроме того, исследователи нашли связь между симптомами депрессии и открытостью новому опыту. Авторы предполагают, что более склонные к самоанализу люди могут чаще отходить от привычных норм и искать нестандартные идеи.

Изучение близнецов также показало, что часть этой связи может объясняться генами. Однако исследователи подчеркивают, что окружающая среда тоже имеет значение.

Авторы считают, что миф о прямой связи «гениальности и безумия» слишком упрощает картину. Связь действительно может существовать, но она зависит от вида творчества и других факторов.