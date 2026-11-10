Опытный охотник и охотовед по образованию погиб от нападения медведя в Кировской области
В Кировской области медведь убил опытного охотоведа
В Кировской области от нападения медведя погиб 50-летний мужчина, который по образованию был охотоведом. Об этом сообщил заместитель министра охраны окружающей среды региона Дмитрий Анисимов, передает ТАСС.
По словам чиновника, погибший имел большой стаж охоты, всю жизнь промышлял в лесу и прекрасно знал правила безопасности. Анисимов охарактеризовал случившееся как трагическое стечение обстоятельств.
Ранее стало известно о похожем случае в Красноярском крае. Там жертвой медведя в верховьях реки Казыр стал один из лучших охотников региона Виталий Елфимов. Его напарник, сообщивший о нападении, ждал эвакуации неделю в окружении хищников.
Оба происшествия подчеркивают, что даже опытные охотники не застрахованы от встречи с опасным зверем. Специалисты рекомендуют соблюдать предельную осторожность в местах обитания медведей и избегать одиночных походов в тайгу.
Ранее российскую релокантку нашли мертвой под домом в Сербии.