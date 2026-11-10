Опытный охотник и охотовед по образованию погиб от нападения медведя в Кировской области

В Кировской области от нападения медведя погиб 50-летний мужчина, который по образованию был охотоведом. Об этом сообщил заместитель министра охраны окружающей среды региона Дмитрий Анисимов, передает ТАСС .

По словам чиновника, погибший имел большой стаж охоты, всю жизнь промышлял в лесу и прекрасно знал правила безопасности. Анисимов охарактеризовал случившееся как трагическое стечение обстоятельств.

Ранее стало известно о похожем случае в Красноярском крае. Там жертвой медведя в верховьях реки Казыр стал один из лучших охотников региона Виталий Елфимов. Его напарник, сообщивший о нападении, ждал эвакуации неделю в окружении хищников.

Оба происшествия подчеркивают, что даже опытные охотники не застрахованы от встречи с опасным зверем. Специалисты рекомендуют соблюдать предельную осторожность в местах обитания медведей и избегать одиночных походов в тайгу.

Ранее российскую релокантку нашли мертвой под домом в Сербии.