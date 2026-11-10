В Подмосковье на площадках «Мегабак» с начала года собрали более 120 тыс. кубометров вторсырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«С начала 2026 года на 54 площадках проекта «Мегабак» в регионе принято 121 225 кубометров вторсырья. Площадки посетили 45 702 человека», - говорится в сообщении ведомства.

Больше всего было собрано мебели и крупногабаритных отходов — 36 тыс. кубометров. Металла собрали 29 тыс. кубометров, шин — 11 тыс. кубометров, бытовой техники и пластика — по 7 тыс. кубометров.

Кроме того, было собрано 2 тонны батареек, 800 кг ламп и 130 кг градусников. Помимо этого, в регионе за три квартала собрали 5 тыс. тонн текстиля и 115 тонн пластика и алюминия через фандоматы.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.