Фицо рассказал, как Мерц накричал на него из-за санкций и угрожал перекрыть финансирование

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц накричал на него из-за отказа вводить новые санкции против России. Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости .

По словам Фицо, инцидент произошел во время их первого телефонного разговора. Мерц кричал на словацкого премьера, возмущаясь тем, что тот блокирует санкции. Фицо подчеркнул, что действовал исключительно в интересах Словакии. Он также заявил, что не собирается пугаться заявлений немецкого канцлера.

Кроме того, Фицо утверждает, что в ходе того же разговора Мерц угрожал заблокировать финансирование Словакии со стороны Европейского союза. Конкретные суммы и сроки возможных ограничений политик не назвал.

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