Эль-Ниньо пугает жарой, но зимой он может спасти тысячи жизней: как климатический феномен снижает смертность

Daily Mail: сильный Эль-Ниньо связали со снижением смертности от холода

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Надвигающиеся сильные эпизоды климатического феномена Эль-Ниньо связали со снижением числа смертей от холода по всему миру, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Барселонского института глобального здравоохранения. По расчетам ученых, во время таких периодов ежегодно происходит примерно на 112,7 тыс. меньше смертей, связанных с холодом.

При этом из-за более жаркой погоды число смертей от жары, наоборот, растет примерно на 107 тыс. В итоге общий показатель снижается лишь примерно на 5,6 тыс. случаев, то есть примерно на 0,17%.

Главная причина в том, что Эль-Ниньо часто делает зимы теплее. Люди реже сталкиваются с сильным холодом, поэтому уменьшается и число связанных с ним смертей.

Но эффект сильно отличается в разных регионах. В Европе снижение зимней смертности заметно превышало рост летней. В Южной и Юго-Восточной Азии ситуация была обратной: дополнительных смертей от жары оказалось намного больше.

Особенно сильно жара бьет по странам с низким и средним доходом, где возможности защиты от высоких температур хуже.

Авторы подчеркивают, что эти данные основаны на прошлых эпизодах Эль-Ниньо и не являются точным прогнозом на ближайшую зиму. Каждый такой климатический цикл проходит по-разному, поэтому последствия могут отличаться.

иностранная пресса

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