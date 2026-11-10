Трасса «Петрусевка трейл» собрала бегунов в Павлово‑Посадском округе

Беговые соревнования «Петрусевка трейл» состоялись 7 и 8 ноября в Павлово‑Посадском городском округе. Необычным оказалось место: спортсмены стартовали не на шоссе или в парке, а на Ледовой арене имени Н. А. Петрусевой, для которой такой формат стал дебютом.

Организаторы подготовили современную систему электронного старта и финиша — она засекает время каждого участника с точностью до долей секунды и избавляет судей от ручного подсчета. Плюс ко всему, атмосферу задавал спортивный азарт: эмоции, ощущение общего движения и общее настроение сделали соревнования запоминающимися.



Главным двигателем проекта стал Алексей Тормозов, выступивший идейным вдохновителем и главным организатором забега. Участники отмечают его энергию и ответственный подход: именно благодаря им мероприятие прошло на достойном уровне.



Опыт показал, что привычные площадки не обязаны жить в рамках одного вида спорта. Приспособив ледовую арену под бег, Павловский Посад расширил возможности для всех, кто увлечен движением и активным отдыхом.