За кур заступились в английском словаре: активисты хотят убрать у слова chicken значение «трус»

Daily Mail: PETA призвала убрать значение «трус» у слова chicken

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Пичугина]

Организация PETA, защищающая права животных, попросила составителей крупнейшего словаря Oxford English Dictionary убрать у слова chicken (прямой перевод — «курица») разговорное значение «трус», пишет Daily Mail. Активисты считают, что такое определение несправедливо по отношению к курам и создает ложное представление об их поведении.

В письме главному редактору словаря Майклу Проффитту организация заявила, что куры могут быть любопытными и смелыми. Например, наседки защищают птенцов, а петухи способны вступать в схватку ради своей группы.

PETA также напомнила, что куры могут узнавать множество лиц, общаются с помощью разных звуков и живут в сложных социальных группах.

По мнению организации, привычка называть трусливого человека chicken поддерживает представление о животных как о существах ниже человека. Активисты считают, что это влияет и на отношение людей к курам в сельском хозяйстве.

PETA попросила словарь полностью отказаться от этого значения и заменить его более нейтральным описанием самих птиц.

Ранее организация уже обращалась к Oxford English Dictionary с просьбой изменить другие определения. В частности, она предлагала расширить значение слова wool, чтобы оно включало растительные заменители шерсти.

иностранная пресса

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