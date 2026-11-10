Эффективнее химиотерапии: новый препарат продлил жизнь пациенткам с раком шейки матки

Новый препарат sacituzumab tirumotecan, или sac-TMT, показал хорошие результаты при лечении запущенного и повторно возникшего рака эндометрия, или рака тела матки, пишет Newsweek со ссылкой на исследование в журнале The Lancet. В испытании он снизил риск дальнейшего развития болезни на 41% по сравнению с обычной химиотерапией, а риск смерти — на 32%.

В исследовании участвовали 776 женщин, которые раньше уже проходили химиотерапию и иммунотерапию. Половина получала новый препарат, а остальные — стандартное лечение.

У 35% пациенток на sac-TMT опухоли уменьшились. В группе химиотерапии такой результат был у 17%. Средняя продолжительность жизни составила около 19 месяцев против 12 месяцев при стандартном лечении.

Препарат работает как своего рода «доставка» лекарства прямо к опухолевым клеткам. Он находит белок TROP2, который есть у большинства опухолей эндометрия, и переносит к ним вещество, уничтожающее раковые клетки.

Побочные эффекты тоже были. Чаще всего отмечались анемия, снижение числа белых клеток крови и воспаление слизистой рта.

Авторы подчеркивают, что препарат пока не стал стандартным лечением. В США его сейчас рассматривают в ускоренном порядке, а дополнительные испытания продолжаются.