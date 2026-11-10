В Ростове спасают младенца, накормленного паяльной кислотой

В Ростове-на-Дону трехмесячный младенец попал в больницу с химическим ожогом после того, как его брат накормил его паяльной кислотой. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в квартире, где проживает семья. Пока взрослые отвлеклись, старший ребенок дотянулся до емкости с опасным химическим раствором и дал его грудному брату.

Младенца экстренно доставили в медицинское учреждение. Специалисты диагностировали у малыша химический ожог легкой степени. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей в отделении детской хирургии, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.