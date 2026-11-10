В Ростове спасают младенца, накормленного паяльной кислотой

112: в Ростове брат случайно напоил брата-младенца паяльной кислотой

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Ростове-на-Дону трехмесячный младенец попал в больницу с химическим ожогом после того, как его брат накормил его паяльной кислотой. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в квартире, где проживает семья. Пока взрослые отвлеклись, старший ребенок дотянулся до емкости с опасным химическим раствором и дал его грудному брату.

Младенца экстренно доставили в медицинское учреждение. Специалисты диагностировали у малыша химический ожог легкой степени. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей в отделении детской хирургии, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Актуально

Читайте также

После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

Врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета

Врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета

Ребенок задумался или «выключился»: родителям объяснили, как отличить опасную паузу от обычной рассеянности

Ребенок задумался или «выключился»: родителям объяснили, как отличить опасную паузу от обычной рассеянности

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

Под Балашихой выхаживают раненную дог-хантером собаку

Под Балашихой выхаживают раненную дог-хантером собаку

Лесное растение проросло в глазу россиянина: он ходил с сорняком несколько месяцев

Лесное растение проросло в глазу россиянина: он ходил с сорняком несколько месяцев

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

В Красногорске увековечили память погибшего Героя СВО Алексея Лисаченко

В Красногорске увековечили память погибшего Героя СВО Алексея Лисаченко

Раскрыты цены на праздничный отдых в новогодней столице России — 2027

Раскрыты цены на праздничный отдых в новогодней столице России — 2027

От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

«Раньше помогало»: вирусы научились обходить некогда популярное средство

«Раньше помогало»: вирусы научились обходить некогда популярное средство

Добавьте mosregtoday.ru в избранное