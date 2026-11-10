Экс-директор Газманова заявил о лжи певца в суде и готовит новое разбирательство

Экс-директор Газманова обвинил певца в лживых показаниях

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Бывший концертный директор Олега Газманова Дмитрий Царенко, осужденный на семь лет за мошенничество, намерен заявить о лжесвидетельстве певца. Об этом сообщил его адвокат Евгений Эрлихман, передает телеграм-канал РЕН ТВ.

По словам защитника, Царенко готовит заявление о том, что Газманов дал в суде ложные показания. Эрлихман пояснил, что при рассмотрении первого уголовного дела певец отрицал факт передачи денег наличными своей жене и теще. Однако уже на следующем заседании он подтвердил, что средства передавались. Такие расхождения, по мнению адвоката, указывают на противоречивость позиции потерпевшего.

Ранее суд приговорил Дмитрия Царенко к семи годам колонии. По версии следствия, он похитил прибыль от концертов артиста на сумму более ₽15 млн. Сам осужденный вину не признает. Защита настаивает на пересмотре дела с учетом новых обстоятельств.

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