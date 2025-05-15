Эксперты напомнили о важности защиты питомцев от клещей в мае при помощи каплей, таблеток и специальных ошейников, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, клещи опасны тем, что переносят питомцам большое количество опасных заболеваний. В случае укуса необходимо в первую очередь изолировать животное от людей и других зверей. Убирать насекомое руками запрещено. Необходимо приобрести в ветеринарной клинике специальный набор. Место укуса важно обработать антисептиком. Самого клеща сдают в лабораторию. Если справиться с проблемой самостоятельно не получается, необходимо обратиться к ветеринару.

По данным издания, профилактика — один из лучших способов защиты от клещей. Один из самых популярных вариантов — капли, которые наносят на холку. Альтернативные варианты — ошейники и таблетки, которые особенно помогают при аллергии на капли. Средства лучше выбирать после консультации со специалистом.

По информации издания, единой вакцины от клещей нет. Однако можно подобрать препарат, который защитит от самых распространенных заболеваний. Решать подобные вопросы рекомендовано после консультации с ветеринаром.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор забил тревогу из-за роста числа обращений с укусами клещей.