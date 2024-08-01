Эксперты назвали неочевидные симптомы ротавируса
Фото: [медиасток.рф]
Эксперты назвали неочевидные симптомы ротавируса у детей и взрослых, сообщает novostivolgograda.ru.
У детей симптомами ротавируса могут быть следующие: редкие мочеиспускания или их полное отсутствие. Родителям также стоит обратить внимание на цвет мочи ребенка. Темный сигнализирует о проблеме в организме. У детей в возрасте до одного годика медики замечают западение родничка. К привычным симптомам относят диарею и рвоту.
Симптомами ротавируса у взрослых считается рвота, боли в области живота, отсутствие мочеиспускания, жажда, конъюнктивит и насморк. Обычно самым первым признаком становится тошнота и рвота. Последующие симптомы проявляются на протяжении нескольких суток. Кашель — нетипичный симптом ротавируса, сигнализирующий об осложнениях. Вероятнее всего инфекция попала в дыхательные органы.
При выявлении симптомов необходимо обратиться к медикам. Предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Правила простые:
- пить исключительно кипяченую воду;
- есть из чистых столовых приборов;
- мыть руки с мылом;
- во время купания в водоемах не глотать воду;
- избегать контакта с зараженными;
- мыть продукты питания.
Ранее сообщалось, стоит ли жителям Подмосковья ждать новой пандемии коронавируса.
Статья носит информационный характер. Не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за медицинской помощью.