Эксперты назвали неочевидные симптомы ротавируса

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Эксперты назвали неочевидные симптомы ротавируса у детей и взрослых, сообщает novostivolgograda.ru.

У детей симптомами ротавируса могут быть следующие: редкие мочеиспускания или их полное отсутствие. Родителям также стоит обратить внимание на цвет мочи ребенка. Темный сигнализирует о проблеме в организме. У детей в возрасте до одного годика медики замечают западение родничка. К привычным симптомам относят диарею и рвоту.

Симптомами ротавируса у взрослых считается рвота, боли в области живота, отсутствие мочеиспускания, жажда, конъюнктивит и насморк. Обычно самым первым признаком становится тошнота и рвота. Последующие симптомы проявляются на протяжении нескольких суток. Кашель — нетипичный симптом ротавируса, сигнализирующий об осложнениях. Вероятнее всего инфекция попала в дыхательные органы.

При выявлении симптомов необходимо обратиться к медикам. Предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Правила простые:

  • пить исключительно кипяченую воду;
  • есть из чистых столовых приборов;
  • мыть руки с мылом;
  • во время купания в водоемах не глотать воду;
  • избегать контакта с зараженными;
  • мыть продукты питания.

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Статья носит информационный характер. Не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

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