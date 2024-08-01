Эксперты назвали неочевидные симптомы ротавируса

У детей симптомами ротавируса могут быть следующие: редкие мочеиспускания или их полное отсутствие. Родителям также стоит обратить внимание на цвет мочи ребенка. Темный сигнализирует о проблеме в организме. У детей в возрасте до одного годика медики замечают западение родничка. К привычным симптомам относят диарею и рвоту.

Симптомами ротавируса у взрослых считается рвота, боли в области живота, отсутствие мочеиспускания, жажда, конъюнктивит и насморк. Обычно самым первым признаком становится тошнота и рвота. Последующие симптомы проявляются на протяжении нескольких суток. Кашель — нетипичный симптом ротавируса, сигнализирующий об осложнениях. Вероятнее всего инфекция попала в дыхательные органы.

При выявлении симптомов необходимо обратиться к медикам. Предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Правила простые:

пить исключительно кипяченую воду;

есть из чистых столовых приборов;

мыть руки с мылом;

во время купания в водоемах не глотать воду;

избегать контакта с зараженными;

мыть продукты питания.

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Статья носит информационный характер. Не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за медицинской помощью.