Жителям Подмосковья рассказали, стоит ли ждать новой пандемии коронавируса
Фото: [Антон Чернов]
Заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что вскоре в мире может начаться новая пандемия коронавируса в виде птичьего гриппа H5N1, можно назвать популистским. Об этом Regions рассказал заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Он подчеркнул, что пока в мире не было зафиксировано случаев, когда вирус H5N1 передавался от человека к человеку. При этом врач согласился, что эта болезнь действительно протекает у пациентов в тяжелой форме.
«Многие забыли, но мы ведь уже сталкивались с птичьим гриппом в 2011 и 2012 годах. В нашей больнице работали и со случаями свиного гриппа. Тогда они были не связаны между собой, и это была не эпидемия. <…> Но это заболевание поддается лечению, используются противовирусные препараты, посиндромные препараты, при осложнениях — аппараты ИВЛ», — сказал Осипов.
Полное интервью читайте на сайте Regions.
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