Жителям Подмосковья рассказали, стоит ли ждать новой пандемии коронавируса

«Многие забыли, но мы ведь уже сталкивались с птичьим гриппом в 2011 и 2012 годах. В нашей больнице работали и со случаями свиного гриппа. Тогда они были не связаны между собой, и это была не эпидемия. <…> Но это заболевание поддается лечению, используются противовирусные препараты, посиндромные препараты, при осложнениях — аппараты ИВЛ», — сказал Осипов.