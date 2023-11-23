Эксперты назвали пять действующих советов, как сэкономить на продуктах

Повышение стоимости продуктов на данный момент актуально для жителей всех регионов РФ. Существуют простые, но эффективные способы, как можно сэкономить, сообщает vostokmedia.com .

Первый способ. Начать делать запасы необходимо с лета. Зимой многие овощи и фрукты либо уже недоступны в магазинах, либо стоят в три раза дороже. Экономных хозяек спасет консервация.

Можно приготовить овощные салаты, соленья или ягодные джемы. При наличии места в морозильной камере можно заморозить зелень, овощи, фрукты для термической обработки в дальнейшем.

Второй способ. Консервированные и замороженные овощи - это хорошо, но организм требует и свежей продукции. Зимой рекомендовано покупать сезонные овощи и фрукты: капуста, тыкву, редьку, апельсины, хурму.

Третий способ. Оптовые упаковки - это всегда выгодно, чем брать товар в количестве одной или двух единиц. Следите за сроком хранения и соблюдайте рекомендованный режим температуры.

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Четвертый способ. Откажитесь от привычки покупать продукты в одном и том же магазине. Посещайте разные торговые точки, мониторьте цены на одну и ту же продукцию и пользуйтесь привилегиями клиента конкретного супермаркета: акции, бонусы, карты лояльности.

Пятый способ. Перед посещением магазина лучше проверять наличие продуктов дома и писать список. Это позволит покупателю не приобрести чего-то лишнего.

Простые способы помогут не только сэкономить, но и разнообразить меню, а также сделать его более здоровым.

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