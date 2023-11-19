«Может даже умереть»: какие продукты опасны для ребенка

Всем известно, что организмы детей непрерывно растут и развиваются, а потому и рацион ребенка должен отличаться от рациона взрослого человека. Однако существуют продукты, которые не просто не нужны малышам, но еще и опасны для них.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала нам, какая еда способна навредить ребенку.

Вредно и опасно

«Существуют вредные продукты по типу гамбургеров, картошки фри, чипсов, газированных напитков, сладостей и прочего. Они вредны из-за высокого содержания жиров, сахара, соли и химических добавок, как бензоат натрия или глутамат натрия. Эти продукты могут привести к ожирению, проблемам с сердцем, диабету и даже закупорке артерий», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также есть ряд продуктов, добавила собеседница, которые могут вызывать иные серьезные заболевания у детей. Например, это некачественные десерты. То же мороженое опасно по нескольким причинам. Во-первых, оно может содержать добавки, красители, консерванты и искусственные ароматизаторы, способные вызывать аллергические реакции. Помимо этого, некачественный десерт может быть загрязнен бактериями, что приведет к проблемам с пищеварением и в дальнейшем к инфекциям.

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Приводят к смерти

«Есть и ряд продуктов, которые могут даже привести к смерти ребенка. Например, продукты с высоким содержанием ртути (некоторые виды рыб), бензола, бактерий по типу сальмонеллы. То есть, если вы кормите ребенка яйцами и мясом, не промывая скорлупу или после недостаточной термообработки, он рискует подхватить опасное заболевание, столкнуться с отравлением или обострением хронических заболеваний, а может даже умереть», — предупредила Кондаурова.

Важно помнить, отметила диетолог, что здоровье ребенка — это зона ответственности родителей. А правильное питание играет ключевую роль в формировании и развитии организма.

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