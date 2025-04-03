Эксперты назвали причины провала борьбы с нелегалами в России

Экономист Леонид Вараксин и тюменский общественник Алексей Савоськин высказали мнение, что борьба с нелегалами в России оказалась неэффективной, сообщил nashgorod.ru.

Экономист Леонид Вараксин высказал мнение, что главная причина неэффективности борьбы с нелегальной миграцией — легкость замены кадров. По его мнению, поток мигрантов в Россию стабильный. Работодателя могут оштрафовать из-за того, что на строительной площадке присутствуют мигранты. Он заплатит штраф, но уже на следующий день пригласит на работу других нелегалов.

«Мигранты часто работают за минимальную оплату, соглашаются на тяжелые условия труда и не требуют социальных гарантий, что делает их привлекательными для бизнеса», — говорит эксперт Вараксин.

Общественник Алексей Савоськин уверен, что ответственность за работу мигрантов на строительных площадках должны нести местные правоохранительные органы. По его мнению, необходимо ужесточить контроль на строительных площадках. Эксперт считает, что застройщики преимущественно заинтересованы в получении собственной прибыли.

«Однако обеспечение строительных стандартов и надежности объектов должно быть задачей контролирующих структур. Если надзорные органы не выполняют свою функцию, застройщику проще решить вопросы через взятки, чем вкладываться в безопасность и соответствие нормам», — высказал мнение Савоськин.

Депутат тюменской городской Думы Дмитрий Ошурков обратил внимание на другую важную проблему. Часто работы выполняют неквалифицированные иностранные специалисты, которые не имеют необходимых знаний и опыта. Он считает, что мигрантов привлекают из-за нехватки обученных российских специалистов.

Ранее губернатор Воробьев рассказал об условиях, на которых дети мигрантов смогут учиться в школах Подмосковья.