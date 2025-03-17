Воробьев рассказал об условиях, на которых дети мигрантов смогут учиться в школах Подмосковья

Глава Московской области Андрей Воробьев считает, что в школах региона должны учиться только дети, которые обладают легальным статусом, а также в достаточной мере знающие русский язык. Точку зрения губернатора привело РИА Новости.

Ранее в прессе появились сообщения, по которым губернатор якобы заявил о том, что в Московской области будут учиться дети всех мигрантов. Пресс-служба правительства Подмосковья опровергла такую точку зрения. По словам ее представителей, Воробьев давал совершенно не такое задание своим подчиненным.

«Губернатор обратил внимание министра образования региона на то, что в школах должны учиться только те, кто владеет русским языком и легально находится в России», — указали журналистам.

Ранее Воробьев выступил с призывом к всем службам и ведомствам заранее подготовиться к пожароопасному сезону. Из-за аномально теплой зимы и малого количества выпавшего снега в этот раз сезон наступает очень рано, уже 20 марта. По этой причине к указанному сроку должны быть готовы и люди, и техника. Они обязаны выполнить любой, даже самый негативный сценарий, при его возникновении.