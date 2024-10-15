Эксперты неоднозначно оценивают желание участников СВО тренировать детей

В ХМАО открывается большое количество спортивных секций для детей, инструкторы которых не имеют специализированной подготовки. Администраторы также сообщили, что часто трудоустроиться тренерами пытаются участники СВО, которые по каким-либо причинам больше не могут выполнять боевые задания, сообщил muksun.fm.

Источник Муксун.fm рассказал об одном случае. Участник СВО заявил о желании тренировать детей в одном из детских спортивных клубов. Он имеет звание мастера спорта. Мужчину попросили предоставить справку об отсутствии судимости и образовании. Военный СВО не сразу заявил, что привлекался за мелкое хулиганство.

«Все равно запросили справку, сдает ее, а у него статья за распространение наркотиков. И как его допускать к детям? Пытались объяснить, что нельзя, а он заявляет, что у него амнистия, он отсидел, и прям на повышенных тонах с ним разошлись», — рассказал источник Муксун.fm.

Председатель «Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгений Горчаков считает, что не стоит создавать негативный образ из-за единичных случаев. У Евгения есть педагогическое профильное образование. Он сам ветеран. Если участник СВО хочет тренировать детей, то Евгений обращается с несколькими просьбами. Сначала требуется в обязательном порядке пройти переквалификацию.

«Так, у меня воспитанник занимался 15 лет, потом отслужил в спецназе «Витязь». Вернулся и помогал нам в проведении мероприятий. Он хороший спортсмен, поэтому спросил: «будешь тренировать?» Он согласился», — рассказал Евгений.

Евгений Горчаков также рекомендует участникам СВО всегда проходить курс реабилитации и четко понимать, хотят ли они работать с молодежью.

Ранее фитнес-эксперт Савосина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему не стоит идти на тренировку в спортзал.