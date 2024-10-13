Фитнес залы «убивают» здоровье: 3 причины, почему не стоит идти на тренировку

Многие посещают фитнес клуб для того, чтобы снизить вес, привести фигуру в порядок, а также вернуть энергию и бодрость. Однако не все так радужно: тренажерные залы могут, наоборот, покалечить человека. Врач-реабилитолог, фитнес-эксперт и основатель школы функционального фитнеса Move4S Леля Савосина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как это происходит и можно ли избежать негативных последствий тренировок.

Она отметила, что именно на фитнес клубы, согласно статистике, приходится самый высокий процент травматизации. Чаще всего посетители повреждают колени и плечи, ухудшают проблемы с позвоночником.

«В большинстве залов тренеры не учитывают группу здоровья клиентов, наличие хронических заболеваний и не проводят диагностику опорно-двигательного аппарата, которую нужно делать обязательно. У каждого разное состояние осанки, здоровья и свой уровень физической подготовки», — пояснила врач-реабилитолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В группе риска: женщины после рождения детей, которые в большинстве случаев имеют серьезные изменения осанки, и возрастная аудитория с нарушениями не только опорно-двигательного аппарата, но также дыхательной и сосудистой систем.

Вторая опасность фитнес залов — это отсутствие в обществе культуры тренировок по уровню интенсивности, подчеркнула Савостина.

«Многие не понимают, что первые 2-3 месяца им показана лишь щадящая нагрузка. Из-за неправильного подхода и перегрузок организм дает сбой. Далее человек либо вообще отказывается от тренировок, либо продолжает ходить, игнорируя проблему. Например, выполняет упражнения с больным коленом, потому что оплатил абонемент на полгода вперед», — отметила эксперт.

Третья причина — малообразованность тренеров. По словам врача, нужно обладать качественной теоретической и практической подготовкой, чтобы тренировать обычных людей и учитывать особенности их здоровья.

«Лишь немногие инструкторы действительно понимают, что происходит с телом человека во время той или иной физической нагрузки, и могут подобрать правильную программу тренировок. К сожалению, пока в фитнес залы ходит в основном молодая аудитория, которая еще не столкнулась с серьезными заболеваниями и травмами. Как только у людей начинаются проблемы со здоровьем, они потихоньку исчезают из клубов», — заключила Савосина.

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