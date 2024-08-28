Эксперты Newia рассказали, как научиться распределять время

Эксперты рассказали, как грамотно распределять время и гарантированно все успевать, сообщил newia.ru.

В первую очередь необходимо разделять дела на важные и срочные. Важные — это те дела, реализация которых гарантирует перспективное будущее. К срочным относят дела, которые необходимо выполнять ежедневно в рамках решения рабочих вопросов. Эксперты советуют устанавливать конкретное время для реализации задач. Например, ежедневно в 10.00 разбирать почту.

Большой проект рекомендовано всегда разделять на маленькие. Для каждого пункта составлять план и сроки выполнения.

«Эффективная стратегия — выделять час или полчаса на один этап. Если это требует больше времени, смело разбивайте этап на пункты», — сообщил newia.ru.

Рабочее время важно посвящать именно профессиональной деятельности. Стоит научиться отказывать близким и знакомым. Приоритетное внимание в планировании всегда занимает концентрация и поглощенность.

Эксперты предупреждают, что возможно ошибочное планирование. Не стоит расстраиваться в таком случае. Важно оперативно внести в график коррективы и продолжить следовать ему.

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