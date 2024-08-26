Карьерный консультант Валинуров назвал причины увеличения объема работы у жителей России

По информации Росстата, жители РФ сегодня работают больше, чем десять лет назад. Карьерный консультант пояснил, с чем это связано. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, в любой организации иногда возникают периоды отчетности, авралов, стартапов, и тогда люди работают гораздо больше. Таким образом, иные данные стали попадать в систему мониторинга. Кроме того, увеличение рабочего дня также некоторым образом связано с удаленкой.

Эксперт добавил, что на данный момент работодатели стараются немало для того, чтобы делать свой бренд более привлекательным для сотрудников, усиливать себя как работодателя, поэтому в подобных компаниях формально рабочее время сотрудников увеличится, поскольку они хотят быть полезными для компании.

По его мнению, человек с 30 до 45 лет начинает проявлять заинтересованность работой гораздо больше, нежели до 30 лет, когда больше ценят личное время, удовольствия и развлечения.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что за трудоголизмом может стоять попытка скрыться от реальности.