Эксперты обсудили возможность запрета переезда тюменцев в Москву

По мнению экспертов, в Тюмени стала актуальной проблема переезда молодых жителей в другие российские города. Большинство горожан покидает город сразу после окончания школы. Некоторые получают высшее образование, но ищут работу преимущественно в крупных населенных пунктах. В приоритете — Москва.

По мнению экономиста Леонида Вараксина, в Тюменской области представлено небольшое количество направлений для обучения. Молодые люди выбирают Москву из-за больших перспектив. Специалист рынка труда Кристина Коркина рассказала, что после окончания вуза в Тюменской области выпускники сталкиваются с проблемами трудоустройства. По ее данным, в Москве и Санкт-Петербурге работодатели начинают искать потенциальных сотрудников среди студентов вторых курсов. Кроме того, в столицах рынок труда значительно шире.

По информации издания, средняя заработная плата специалистов в Тюмени и Москвы отличается примерно в 40 тыс. руб. Например, медики в Тюмени получают ежемесячно 50-70 тыс. руб. В столице — 90-150 тыс. руб. Несмотря на перспективность работы в других городах, важно мотивировать молодых людей оставаться в родных городах региона. Спикеры все чаще предлагают ограничить поступление школьников из регионов РФ в столичные вузы. Не все эксперты разделяют такую позицию.

«Если запретят ехать в Москву, поедут за границу. Проблема не в том, что молодежь уезжает, а в том, что у себя она не видит перспектив», — уверен экономист Вараксин.

По мнению экономиста Ирины Меняйловой, удержать молодежь получится, если предлагать высокую заработную плату, большой выбор специальностей и достойный уровень жизни.

Ранее в МВД разъяснили россиянам правила регистрации по новому месту жительства.