Эксперты оценили инициативу Госдумы о запрете юристам помогать мобилизованным

На территории военкоматов могут запретить юристам предоставлять консультацию мобилизованным и призывникам, а также оказывать помощь при оформлении заявления с жалобой, сообщает newizv.ru . Такую поправку в законопроект хотят внести депутаты Госдумы. Комитет по обороне правку уже одобрил. Эксперты изучают, не нарушает ли подобное предложение права человека.

Депутаты не запрещают подавать жалобу. Если раньше это делали полномочные представители, которыми являются юристы и адвокаты, то теперь такими правами наделены законные представители. К последней категории относят жен и родственников.

«Думаю нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь быть не может, он противоречит Конституции», - отметил сенатор Андрей Клишас

Сенатор Андрей Клишас отметил, что подобный закон будет нарушать Конституцию. В компании «ПризываНет» рассказали, что призывникам и мобилизованным будет сложнее отстаивать права. Мужчины могут подавать документы самостоятельно. Такими полномочиями также наделены родственники. У компании большой опыт работы с призывниками. Сотрудники при помощи юристов помогают писать заявления и оформлять документы. В случае введения новой правки, они и дальше смогут работать в данной сфере. Сложности начнутся у частных юристов, считает главный юрист по призыву и мобилизации «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.