Эксперты оценили, может ли еще один регион РФ начать протесты после опыта Дагестана

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии по заявлению СМИ также начались протестные движения, связанные с изгнанием с территории России евреев, а также запрета на их переселение. Эксперты рассказали, могут ли в других регионах РФ начаться массовые беспорядки, как это было в Дагестане, сообщает newizv.ru .

Политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что подобные акции не будут носить массовый характер. Россия - страна, в которой не прослеживаются радикальные мусульманские настроения. Ситуация может усугубляться лишь в тех регионах, где слабая экономическая структура. Весомое значение имеют иностранные источники, которые «раскачивают» протесты. Эксперт приводит в качестве примера Татарстан - республика РФ, где проживают в большинстве случаев мусульмане, но никаких акций протеста местные жители не проводят.

Политолог отметил, что в Дагестане зафиксирован высокий уровень коррупции и криминала. Также местные жители частично поддерживают организацию ИГИЛ*.

«Что касается Кабардино-Балкарии, то там уже неделю идут митинги. Попытки протестов в регионах еще будут, но такими массовыми они уже не станут. Что касается Дагестана, он всегда был слабым звеном в национальной политике России», - отметил политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

В качестве правильной правительственной политики можно привести ситуацию в Чечне. Министр Ахмед Дудаев объяснил народу, что действия правительства Израиля никак не должны отражаться на местном населении и отношении россиян к израильтянам.

«Мы видим многотысячные митинги в тех же Соединенных Штатах, Англии, европейских странах, где десятки тысяч евреев выходят на митинги в знак солидарности с палестинским народом», — подчеркнул министр по национальной политике, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев

Возникает вопрос, не начнут ли митинговать мигранты, которые проживают в России и поддерживают антиеврейские выступления. Политолог Андрей Суздальцев уверен, что нет повода для беспокойства. Мигранты сейчас находятся в сложных условиях. Правительство ужесточило правила их нахождения в России. Параллельно активно обсуждается вопрос поставки иностранных граждан на воинский учет РФ, поэтому им нет смысла напоминать о себе.

«Многие в этой связи побоятся протестовать, заработки для мигрантов важнее. Тем более, если кто-то выйдет на протестные акции — ответит потом вся община. К тому же наши силовые структуры, надеюсь, сделали нужные выводы из событий в Дагестане. В противном случае возникает вопрос: если сегодня исламисты протестуют против евреев, не начнут ли они завтра протестовать против русских?», - рассказал изданию «Новые Известия» политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

После ситуации в Дагестане в понедельник, 30 октября, в некоторых регионах России перестал работать Telegram. Напомним, в Дагестане на одном из интернет-мессенджеров появилась информация, что в республику летят израильтяне, которых намерены переселить в РФ. После этого начались протесты, которые длились два дня. Работа аэропорта была заблокирована.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», кто мог курировать общественными беспорядками в Дагестане.

«Исламское государство» - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии