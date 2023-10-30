«И на бешеного зверя найдется управа»: выяснилось, кто на самом деле стоит за беспорядками в Махачкале

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержано 60 человек, личности 150 уже установлены. По факту бунта возбуждено уголовное дело. Кто спровоцировал штурм аэропорта, где приземлился рейс из Израиля, и привел толпу агрессивных и одураченных жителей прямо под камеры видеонаблюдения? Есть ли вероятность подобных инцидентов в других регионах нашей страны? Мы решили узнать это у эксперта.

Политолог Сергей Разгуляев уверен, что с большой долей вероятности беспорядки курировались спецслужбами Украины при поддержке Запада, которым выгодно расшатать внутриполитическую обстановку в России. По его словам, коллективный Запад постарается дестабилизировать политическую обстановку и в наших союзных республиках.

«Бьющийся в агонии так называемый коллективный Запад будет делать все, чтобы разжечь народные волнения в союзных республиках, тем самым создать дестабилизацию у границ России. Не имея успехов на фронте, сражаясь против нас руками украинцев, Запад обязательно попытается навредить нам на периферии, пойдет путем подлости и коварства, используя для этих целей мирное население. Однако и на бешеного зверя найдется управа», — рассказала Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил быструю и слаженную работу правоохранительных органов в Махачкале, однако не исключил вероятности хулиганских выходок и в крупных городах России.

«Отдельные мелкие хулиганские акции против израильских посольств возможны, так как всегда найдутся люди, которые поведутся на никчемные западные провокации, но больших «еврейских погромов», я считаю, быть не может», — добавил политолог.

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой в мире живут люди самых разных вероисповеданий. Дружба между народами не позволит мусульманам поддаться на гнусные провокации, заключил собеседник издания.

Ранее политолог Разгуляев назвал страны, которые могут атаковать Израиль.