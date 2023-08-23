Эксперты оценили новый единый учебник истории: мнения разделились

С 1 сентября учащиеся 10 и 11 классов будут изучать историю по новому единому учебнику истории. Мнения экспертов о целесообразности подобного нововведения разделились, сообщает novostivolgograda.ru .

Доктор исторических наук и профессор Алексей Буров уверен, что школьники должны получать знания по единому учебнику. Это позволит ребятам разобраться в происходящем, а не стать жертвой чьей-либо манипуляции. Даже единое толкование позволит найти причину, которая побудит подростков дискуссировать.

«Вы же знаете, у нас много желающих проникнуть в историю, в том числе со стороны зарубежных специалистов. Но у них другое видение развития России, они отражают свою позицию, свое представление», - отметил доктор исторических наук и профессор Алексей Буров, который поддерживает введение единого учебника

Эксперты, чье мнение схожее с доктором Буровым, считают, что история - сложная наука. Сначала сами ученые разберутся в каждом событии, а потом педагоги передадут информацию ученикам. Это поможет в формировании свободного сознания гражданина. Сторонники отмечают, что влияние Запада негативно отражается на развитии современной молодежи.

Эксперты, которые не поддерживают введение единого учебника, аргументируют свою позицию так. На каждое событие можно посмотреть с разного ракурса. Дети должны учиться формировать собственное мнение, анализировать.